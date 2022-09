Duitse kernreactoren langer open als Franse problemen aanhouden

Duitsland houdt twee van zijn kerncentrales ook na dit jaar in bedrijf als de problemen met Franse kernreactoren aanhouden. Berlijn had eerder al aangegeven de kerncentrales, die eigenlijk dit jaar dicht zouden gaan, op stand-by te houden vanwege de mindere gasleveringen door Rusland. Maar omdat de situatie in Frankrijk „niet goed is” heeft minister van Economische Zaken Robert Habeck beloofd een aantal kerncentrales langer operationeel te houden.