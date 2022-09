FNV: medewerkers Bijenkorf gaan voor het eerst sinds 1971 staken

Medewerkers van de Bijenkorf gaan staken. Op dinsdag verliep een ultimatum dat vakbond FNV had gesteld. Als de directie niet snel over de brug zou komen met een „fatsoenlijke loonsverhoging”, zou het werk worden neergelegd. Dat gebeurt dus binnenkort, aldus FNV. De laatste keer dat er werd gestaakt bij de Bijenkorf was volgens de bond in 1971. Toen ging het om medewerkers van een distributiecentrum in Woerden. Daarvoor was de Februaristaking in 1941 de laatste keer dat het werk werd neergelegd, weet de bond.