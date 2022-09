De Europese Commissie wil deelnemers aan de organisatie van de Russische referenda in de bezette delen van Oekraïne op de sanctielijst van de EU zetten. Ook „internationale waarnemers” die Moskou voor de volksstemming over aansluiting bij Rusland naar Oekraïne heeft gestuurd, komen volgens de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell in aanmerking voor strafmaatregelen.