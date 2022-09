Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Westerwolde (Groningen) wil nieuwe afspraken tussen het college en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vanwege de grote problemen in het overvolle aanmeldcentrum komt het COA de gemaakte afspraken momenteel niet na, stellen de politieke partijen.