De overheid heeft tot augustus dit jaar al ongeveer 53.000 euro aan tbs’ers betaald die nog niet terechtkunnen in een kliniek. Dat is nu al meer dan twee keer zoveel als in 2021: toen ging het om 25.000 euro aan vergoedingen, meldt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Ook de komende jaren zal het tekort nog blijven, weet de bewindsman.