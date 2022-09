Staatsbegrafenis voor vermoorde Japanse premier Shinzo Abe

De in juli vermoorde voormalige Japanse premier Shinzo Abe krijgt dinsdag een staatsbegrafenis. Daarvoor zijn 4300 gasten bijeen in de sportarena Nippon Budokan, onder wie de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Shinzo Abe werd 67 jaar oud. Hij werd kort na zijn dood gecremeerd en er was al een boeddhistische plechtigheid. Zijn weduwe Akie heeft dinsdag de urn met de as van Abe de arena binnengedragen terwijl er saluutschoten klonken.