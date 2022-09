Vicepresident Harris brengt bezoek aan grens Korea’s

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris gaat donderdag naar de gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo kondigde het bezoek aan tijdens een ontmoeting met Harris in Tokio. Hij noemde het een „symbolische” aangelegenheid. Harris is momenteel in de Japanse hoofdstad voor de staatsbegrafenis van de voormalige Japanse premier Shinzo Abe, die begin juli werd doodgeschoten bij een campagne-evenement. Eerder was al aangekondigd dat Harris tijdens haar verblijf in Azië ook afreist naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.