DNB-baas Klaas Knot bespreekt toestand van de euro in Maastricht

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot spreekt dinsdag tijdens een conferentie in Maastricht over de toestand van de euro. De eenheidsmunt heeft de afgelopen jaren verscheidende crises te verduren gehad, zoals de bankencrisis, de coronacrisis en klimaatverandering. Als gevolg daarvan is er op verschillende manieren ingegrepen om de EMU, de euro en de eurozone te ondersteunen. Tijdens de conferentie reflecteert de Knot daarop en kijkt hij naar de toekomst.