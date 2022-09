In Syrië al 29 mensen overleden aan cholera

Het Syrisch ministerie van Volksgezondheid heeft maandag bekendgemaakt dat al 29 mensen zijn overleden door cholera. Volgens de Verenigde Naties is het de grootste uitbraak van de ziekte in het door oorlog verscheurde land in jaren. Sneltests hebben inmiddels 338 bacteriële besmettingsgevallen aan het licht gebracht. De meeste, 230, zijn vastgesteld in provincie Aleppo. Daar zijn 25 patiënten bezweken. De andere bewezen cholera-infecties waren verspreid over het land.