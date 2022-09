Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) neemt extra maatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught tegen de zwaarste criminelen die daar in de cel zitten. Ze mogen onder meer minder bellen, minder bezoek ontvangen en minder onderling contact hebben. Ook komt er visueel toezicht bij gesprekken tussen advocaten en deze gedetineerden.