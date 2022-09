Voormalige SP-leden, die uit de partij zijn gezet na een conflict met de partij over een vermeend dubbel lidmaatschap, willen een nieuwe partij oprichten. Afgelopen zondag hadden zij een congres waarop is besloten te werken aan een nieuwe partij. Voor volgende zomer moet er een nieuwe bijeenkomst komen, laten leden weten in een persbericht.