Minstens honderd mensen zijn zondag gearresteerd toen zij protesteerden in de Russische deelrepubliek Dagestan tegen de mobilisatie van militaire reservisten, meldt burgerrechtenorganisatie OVD-Info. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de politie waarschuwingsschoten had afgevuurd in Dagestan om demonstranten uiteen te drijven.