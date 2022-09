De Russische autoriteiten hebben toegegeven dat de stroom auto’s op weg naar Georgië „aanzienlijk” is. Vermoedelijk proberen de inzittenden te voorkomen dat ze moeten gaan vechten in Oekraïne. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de autonome republiek Noord-Ossetië zei zaterdag dat er voor de grensovergang van Verchni Lars een file staat van 2300 voertuigen. De douane passeren is moeilijk.