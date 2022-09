Forse toename geluidshinder vliegveld Rotterdam

De Milieudienst Rijnmond heeft in het derde kwartaal van dit jaar 35.751 klachten ontvangen over geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport. Dat zijn er bijna 25.000 meer dan in 2021, toen er 11.318 meldingen binnenkwamen. Ook het aantal melders is flink toegenomen, staat in de kwartaalrapportage van de milieudienst. In totaal klaagden in de periode van mei tot en met juli 1407 mensen over vliegtuiglawaai. Dat zijn er 701 meer dan een jaar eerder in dezelfde periode.