Enos is het Hebreeuwse woord dat in Psalm 8 gebruikt wordt voor de mens. „Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt?” Ds. P. J. de Raaf vindt het gebruik van dat woord veelzeggend, zo blijkt uit zijn bijdrage tijdens de zomerconferentie van studenten uit de Gereformeerde Gemeente. „Enos duidt op onze kwetsbaarheid en beperktheid.”