Honderden mensen in Nederland demonstreren tegen Iraanse regering

Honderden mensen in Nederland hebben zaterdag gedemonstreerd tegen de Iraanse regering en voor vrouwenrechten in Iran. Ze voerden actie uit solidariteit met de demonstranten in Iran die de straat op zijn gegaan om hun woede te uiten over de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt en daarmee de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden.