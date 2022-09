Dankzij deze mensen blijft de samenleving draaien

Ze staan vaak voor dag en dauw op. Ze verdragen de hitte van de dag of het donker van de nacht. Ze werken soms voor het minimumloon of minder. Applaus blijft meestal uit. Maar ze doen hun arbeid met liefde en plezier. Probeer de samenleving maar eens voor te stellen zónder –bijvoorbeeld– de kofferdragers op Schiphol. Of zonder verkeersregelaar, perenplukker, schoonmaker, thuiszorg en vuilnisman. Daar moet je toch niet aan denken.