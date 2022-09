Bij Uithuizermeeden in het noorden van Groningen heeft zich zaterdag een aardbeving voorgedaan met een kracht van 2.8. Dat meldt het KNMI. Het is een automatische melding via sensoren, wat inhoudt dat de magnitude na nadere analyse door seismologen mogelijk nog iets wordt aangepast. De beving vond plaats op een diepte van 3 kilometer.