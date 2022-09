Op verzoek van de Belgische autoriteiten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen in Nederland aangehouden vanwege ernstige bedreigingen aan het adres van de Belgische minister Vincent Van Quickenborne (Justitie). Dat meldt het Belgische federale parket zaterdag. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn de aanhoudingen in Den Haag verricht.