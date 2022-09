Iraniërs in Nederland demonstreren voor vrouwenrechten in Iran

Op meerdere plaatsen zijn zaterdag demonstraties om aandacht te vragen voor de vrouwenrechten in Iran. De acties zijn georganiseerd nadat er sinds vorige week vrijdag overal in dat land mensen de straat zijn opgegaan om hun woede te uiten over de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt. De actievoerders in Nederland willen daarnaast solidair zijn met de demonstranten in Iran.