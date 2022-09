Minister Van Gennip: voltijdsbonus nog urgenter na oproep Kamer

Het kabinet onderzoekt al of een bonus mogelijk is voor mensen die fulltime werken, maar de Kamer heeft daar met zijn oproep „een urgentie bovenop gelegd”, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). Het kabinet keek in eerste instantie vooral naar zo’n voltijdsbonus voor werknemers in de zorg en het onderwijs. Er liggen wel nog een enkele juridische obstakels, en zo’n ingreep vergt „uitzoekwerk”, volgens het kabinet.