De Britse spoorvakbonden Unite en TSSA hebben aangekondigd begin oktober samen te gaan staken in het Verenigd Koninkrijk. Er is onvrede bij de bonden over het salaris en de arbeidsvoorwaarden van spoormedewerkers. In de Britse spoorsector werken honderdduizenden mensen. Hoeveel daarvan mee zullen gaan doen aan de stakingen is onbekend.