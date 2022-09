De economische bedrijvigheid in Duitsland is deze maand nog sterker gekrompen onder druk van de energiecrisis, hoge inflatie en economische onzekerheid. Volgens cijfers van marktonderzoeker S&P Global zakte de inkoopmanagersindex, die de activiteit in de industrie en dienstensector weergeeft, zelfs naar het laagste niveau sinds mei 2020, toen de coronacrisis was uitgebroken.