Op de financiële markten en in Brussel zijn ze op hun hoede voor de verkiezingen in Italië komend weekend. De waarschijnlijke overwinning van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni baart daarbij zorgen vanwege haar euroscepsis en haar invloed op de enorme schuldenberg van Italië. Haar partij Fratelli d’Italia, Broeders van Italië, gaat aan kop in de peilingen.