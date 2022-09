Meer winst voor bedrijven in tweede kwartaal

Nederlandse bedrijven hebben in het tweede kwartaal van dit jaar bij elkaar flink hogere winsten in de boeken gezet. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren de bedrijven, de financiële sector uitgezonderd, goed voor een winst van 75,2 miljard euro. Dat is 8,4 miljard euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Sinds het begin van de metingen eind vorige eeuw werd niet eerder zo’n hoge winst geboekt in het tweede kwartaal van een jaar.