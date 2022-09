De Aziatische beurzen stonden vrijdag eensgezind lager. Renteverhogingen wereldwijd bleven het sentiment op de aandelenmarkten drukken. Eerder deze week verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente met 0,75 procentpunt. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen gingen de rentes omhoog, In Azië gebeurde hetzelfde op de Filipijnen, in Indonesië en Taiwan, wat het marktsentiment deels bepaalde.