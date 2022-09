VS: 45,6 miljard dollar aan werkloosheidsfraude tijdens pandemie

Fraudeurs hebben volgens een Amerikaanse federale toezichthouder tijdens de pandemie zo’n 45,6 miljard dollar gestolen aan werkloosheidsuitkeringen, meldt The Washington Post. Ze gebruikten onder meer burgerservicenummers van dode mensen om de Amerikaanse overheid te bedriegen. Ook dienden oplichters werkloosheidsclaims in meerdere staten tegelijk in. Andere criminelen verkregen voordelen met behulp van de identiteit van gevangenen die niet in aanmerking kwamen voor hulp.