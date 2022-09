VN-secretaris-generaal António Guterres heeft donderdag aangedrongen op een onderzoek naar wat hij noemde een „catalogus van wreedheden” die mogelijk begaan zijn in de sinds februari woedende oorlog in Oekraïne. Guterres deed die oproep toen hij een speciale zitting van de Veiligheidsraad over de oorlog in Oekraïne opende. Bij die zitting waren ook Russische en Amerikaanse topdiplomaten aanwezig.