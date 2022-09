Rutte: prijsplafond kan lager uitvallen als energieprijs daalt

Het prijsplafond dat het kabinet voorstelt, kan lager uitvallen dan nu voorzien als blijkt dat de gas- en elektriciteitsprijs is gedaald bij invoering. Nu gaat het kabinet nog uit van plafonds van 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur aan elektriciteit. Tot die grenzen betalen burgers de lagere tarieven die golden voordat de oorlog in Oekraïne begon, maar die worden dus mogelijk lager vastgesteld. Dat schrijft premier Mark Rutte in antwoord op vragen die de Tweede Kamer stelde.