De Jonge: Kamer had eerder moeten ingrijpen tegen uitlatingen FVD

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vindt dat de Tweede Kamer in zijn geheel al veel eerder een streep had moeten trekken bij uitlatingen van FVD-leider Thierry Baudet, ook in eerdere debatten. Het stoort hem dat „die complotwaanzin keer op keer achter het spreekgestoelte de ruimte krijgt. Die leidt regelrecht tot bedreigingen op sociale media en aan de deur. En zeker collega Kaag krijgt het op dat punt zwaar te verduren.”