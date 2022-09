De rechtbank Den Haag is klaar om op 17 november uitspraak te doen in de omvangrijke strafzaak rond het neerhalen van vlucht MH17. Tijdens een erg korte zitting donderdag - het duurde nog geen vijf minuten - vertelde de voorzitter dat er geen aanvullend onderzoek meer nodig is. Ook hadden zowel het Openbaar Ministerie als de advocaten niet gevraagd het woord te voeren, om nog iets toe te voegen.