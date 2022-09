Op de markt voor koper heersen zorgen dat er in de toekomst mogelijk tekorten aan het belangrijke metaal kunnen ontstaan. De koperprijs is de laatste tijd namelijk hard gedaald door vrees voor een economische recessie. Daardoor kunnen mijnbouwers terughoudender worden met investeringen in nieuwe projecten voor de productie van koper, dat onder meer veel wordt gebruikt in de industrie, de bouw en de telecomsector.