In verschillende Russische steden zijn woensdag volgens een burgerrechtenorganisatie 1386 mensen gearresteerd tijdens protesten die volgden op de tv-toespraak van Vladimir Poetin. De Russische president mobiliseerde daarin een deel van de bevolking voor de strijd in Oekraïne. Of daar in Rusland massaal tegen wordt geprotesteerd, is volgens een VS-functionaris op dit moment nog niet duidelijk.