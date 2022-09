De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag eensgezind met verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op de renteverhoging door de Federal Reserve. De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten verhoogde voor de derde keer op rij de rente met 0,75 procentpunt. Het tempo waarop de rente wordt verhoogd vertoont parallellen met de aanpak van de hoge inflatie zo’n 40 jaar geleden.