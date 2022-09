„Dit ging alle grenzen over”, zegt premier Mark Rutte over de link die FvD-voorman Thierry Baudet tijdens een Kamerdebat legde tussen een spionnenopleiding en vicepremier Sigrid Kaag. Het kabinet kon alleen reageren door weg te lopen, aldus Rutte. De ministersploeg was immers te gast in de Tweede Kamer voor het marathondebat over de begroting voor volgend jaar. „En er zijn grenzen aan wat we als gast kunnen accepteren.”