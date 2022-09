PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken vindt dat er sprake is van „ideologische onwil” en „onvermogen” bij het kabinet om fundamentele keuzes te maken. Die zijn volgens de PvdA keihard nodig, maar de partij is er niet optimistisch over dat dit kabinet die wil, kan en gaat maken. „Het kabinet-Rutte IV hangt nu al uitgeblust in de touwen”, zei Kuiken tijdens het Kamerdebat over de miljoenennota van het kabinet.