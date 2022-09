De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst gesloten, in aanloop naar het belangrijke rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De Federal Reserve gaat de rente verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers wachten met spanning af hoe groot die rentestap van de Fed zal worden. Het kan opnieuw 0,75 procentpunt worden, maar er wordt ook gespeculeerd op een verhoging met een vol procentpunt.