Proces over voorbereiden moord advocaat Wiersum na zomer 2023

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak rond de voorbereidingen voor de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019, laat nog zeker een jaar op zich wachten. Het Openbaar Ministerie gokt op „na de zomer 2023”, werd woensdag duidelijk in de rechtbank in Amsterdam tijdens een voorbereidende zitting. Een van de verdachten in deze zaak is een verre neef van Ridouan Taghi, een ander is volgens justitie de opdrachtgever voor de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.