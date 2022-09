De politie heeft 21 demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion aangehouden die woensdagmiddag de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag blokkeerden. De groep zat op de weg in de buurt van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wilde niet vertrekken. De weg is inmiddels weer vrij.