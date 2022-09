Voor het eerst dit najaar is er grondvorst gemeten in Nederland. Op meetpunt Eelde in Drenthe daalde de temperatuur aan de grond in de nacht van dinsdag op woensdag naar -1,8 graden, meldt Weeronline woensdag. Ook op het meetpunt bij Enschede kwam het tot vorst aan de grond. Hier werd het op 10 centimeter hoogte, ook wel klomphoogte genoemd, -1,0 graden.