De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft „gemengde gevoelens” over de kabinetsplannen voor het onderwijs, zoals dinsdag gepresenteerd in de miljoenennota. De organisatie mist „structurele investeringen” in studenten. Voorzitter van de LSVb Joram van Velzen: „Prinsjesdag smaakt voor studenten bitterzoet.”