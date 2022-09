Het ministerie van Volksgezondheid reserveert miljoenen euro’s voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten (Noord-Holland). Het gaat om de vervanging van de bestaande kernreactor in Petten die medische isotopen produceert. De kernreactor is belangrijk voor veel patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten. Dat heeft zorgminister Ernst Kuipers bekendgemaakt.