Vakbond CNV vindt dat er in de miljoenennota te weinig aandacht is voor mensen met een middeninkomen. „Het is meer dan terecht dat er veel aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Maar we moeten niet doen alsof er voor de grote groep die daar net boven zit geen problemen zijn”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een reactie.