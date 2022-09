Mensen die nu al moeite hebben hun vaste lasten te betalen, konden niet wachten op de maatregelen die het kabinet voor volgend jaar in petto had om hen te helpen. Daarom is de afgelopen dagen nog koortsachtig overleg gevoerd over een prijsplafond voor energie. Dat zegt minister Sigrid Kaag (Financiën) bij het aanbieden van de miljoenennota in de Tweede Kamer.