Automaker Ford daalt op Wall Street door leveringsproblemen

Ford Motor behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant waarschuwde dat de problemen in de toeleveringsketens het bedrijf 1 miljard dollar extra kunnen kosten in het derde kwartaal. Doordat Ford niet alle benodigde onderdelen op tijd kan krijgen, zal de levering van meer dan 40.000 auto’s mogelijk vertraging oplopen. Ook is de fabrikant meer geld kwijt aan onderdelen en materialen door de hoge inflatie. Het aandeel zakte bijna 7 procent. Rivaal General Motors (GM) stond 3 procent in de min.