Koning Willem-Alexander leest de Troonrede voor aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Koninklijke Schouwburg. Naast hem koningin Maxima. De Troonrede wordt dit jaar voorgelezen in de Schouwburg, omdat de Ridderzaal niet beschikbaar is door de verbouwing van het Binnenhof. beeld ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN