Rentevrees houdt Damrak in de greep, ING aan kop in AEX

De AEX-index op het Damrak leverde dinsdag een eerdere stevige winst weer in. Beleggers blijven bezorgd over de renteverhogingen door de centrale banken, die daarmee een recessie dreigen te veroorzaken. Zo schroefde de Zweedse centrale bank de rente met een vol procentpunt op in de strijd tegen de hoge inflatie. Tegelijkertijd werd de groeiprognose voor de Zweedse economie verlaagd en wordt nu een krimp voorzien in 2023. Banken als ING profiteren daarentegen van de hogere rentes.