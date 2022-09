Nadat Prinsjesdag de afgelopen twee jaar in het teken stond van coronamaatregelen wordt de editie van 2022 weer als vanouds georganiseerd. Eén ding is wel anders: het voorlezen van de troonrede, waarin de koning namens de regering de kabinetsplannen bekendmaakt, is vanwege de renovatie van het Binnenhof niet in de Ridderzaal maar in de Koninklijke Schouwburg. Volg het nieuws in dit liveblog.