Prinsjesdag dit keer vooral in teken van koopkracht

Prinsjesdag, de dag waarop de regering haar beleidsplannen voor het komende jaar bekendmaakt, zal dit keer voornamelijk in het teken staan van de koopkracht. Zorgde de twee vorige jaren corona voor onzekerheid, nu is dat de torenhoge inflatie. Door de fors gestegen kosten voor levensonderhoud en energie raken steeds meer mensen financieel in de knel. Al maanden wordt daarom reikhalzend uitgekeken naar de plannen van het kabinet om hier nog dit jaar iets aan te doen.