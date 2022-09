Honderden Iraniërs zijn maandag opnieuw de straat opgegaan om hun woede te uiten over de dood van een jonge vrouw vorige week in politiehechtenis. In de hoofdstad Teheran gebruikte de politie wapenstokken en traangas om de demonstranten te verdrijven, meldden staatspersbureaus. In de provincie Koerdistan vielen volgens een mensenrechtenorganisatie vijf doden toen agenten gericht het vuur openden op demonstranten.